ЕС отменяет налоги и пошлины на импорт медоборудования во время пандемии

Евросоюз решил отменить взимание налогов и пошлин на импорт медицинского оборудования во время пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Больницы, врачи и медсестры нуждаются в качественном медицинском оборудовании, и оно должно оставаться доступным по цене. Для обеспечения этого мы больше не будем взимать налоги и пошлины на импорт таких продуктов в ЕС во время коронавирусного кризиса. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших медицинских работников", - сказала она.