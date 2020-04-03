https://news.day.az/world/1219686.html ЕС отменяет налоги и пошлины на импорт медоборудования во время пандемии
ЕС отменяет налоги и пошлины на импорт медоборудования во время пандемии
Евросоюз решил отменить взимание налогов и пошлин на импорт медицинского оборудования во время пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Больницы, врачи и медсестры нуждаются в качественном медицинском оборудовании, и оно должно оставаться доступным по цене. Для обеспечения этого мы больше не будем взимать налоги и пошлины на импорт таких продуктов в ЕС во время коронавирусного кризиса. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших медицинских работников", - сказала она.
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