https://news.day.az/world/1233722.html Китай ответил на обвинения США о причастности к ситуации с COVID-19
Китай ответил на обвинения США о причастности к ситуации с COVID-19
Министерство иностранных дел Китая выпустило статью с опровержением заявлений властей США о причастности китайской стороны к распространению коронавируса нового типа
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, документ опубликован на официальном сайте министерства.
В 30-страничной статье МИД Китая опровергает 24 "мифа" о своей причастности к сложившейся ситуации, в числе которых заявления о создании вируса в лаборатории города Ухань и обвинения в замалчивании информации о вирусе.
Ранее США неоднократно обвиняли Китай в распространении коронавируса нового типа и в сокрытии сведений о пандемии.
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