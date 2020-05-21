https://news.day.az/world/1237164.html В Узбекистане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Узбекистане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В мире, 21 мая 2020 11:15 365
В Узбекистане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В Узбекистане выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Day.Az со ссылкой на kun.uz.

"По состоянию на 21 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2950 (+11)", - говорится в сообщении.

Из подтвержденных новых случаев 6 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 5 - у граждан, прибывших из-за рубежа (все пятеро являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования).

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2372 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 565 пациентов. Среди них у 5 человек состояние тяжелое.

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