https://news.day.az/world/1237978.html Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране

Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране

В мире, 23 мая 2020 14:46 583
Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране

Жители Грузии в ночь на субботу отметили отмену чрезвычайного положения (ЧП) и комендантского часа, введенных из-за пандемии коронавируса, хлопушками, фейерверками, гудками машин. Люди вышли на центральные улицы Тбилиси и поздравляли друг друга с вновь приобретенной свободой передвижения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Самый длинный и жесткий в истории страны комендантский час длился 53 дня. Режим ЧП в Грузии был введен с 21 марта, а комендантский час - с 21:00 до 06:00 - с 31 марта. Они отменены с 23 мая.

Магазины и аптеки вернулись к прежнему графику работы. Власти Грузии разрешили выходить на улицу людям старше 70 лет, а также находиться в машинах более трех человек. Однако в стране по-прежнему действуют некоторые ограничения. В частности, запрещено находиться в закрытых помещениях без масок, граждане также обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 м друг от друга. Действует запрет на собрания более 10 человек.

В стране по-прежнему не работает общественный транспорт, запрещены междугородные перевозки пассажиров, зонами строгого карантина остаются села Мушевани и Гета Болнисского муниципалитета и город Тетрицкаро (край Квемо Картли). Закрыты кафе, рестораны и бары, крупные торговые центры, магазины обуви и одежды, спортзалы, фитнес-центры и бассейны. Не работают ночные клубы, пункты обмена валюты, гостиницы и казино.

 

По последним данным, в Грузии выявлены 728 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. Выздоровели 509 заразившихся, на карантине находятся более 3,5 тыс. человек, в стационарах - 243, умерли 12 пациентов.

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