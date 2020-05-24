В Иране выздоровела 107-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом

Женщина в возрасте 107 лет в Иране выздоровела от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на медиков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что женщина была госпитализирована в провинции Маркази в центральной части страны. Несмотря на удовлетворительное состояние, решено ввиду возраста пациентки оставить ее в больнице под наблюдением еще на несколько дней.

Это не первый случай выздоровления долгожителей на территории Ирана. Так, 5 апреля два пациента возрастом 100 и 106 лет были выписаны из больницы в городе Кум после госпитализации в связи с заболеванием, вызванным коронавирусом.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению темпов распространения инфекции. Согласно официальной статистике, число заразившихся за сутки достигло пика 30 марта (3 186 случаев), после чего начало снижаться и достигло минимума в 802 случая. После 3 мая этот показатель вновь начал расти, последние шесть дней он составлял 1,8-2,4 тыс. Всего в Иране выявлено 133,5 тыс. инфицированных коронавирусом и по меньшей мере 7 359 летальных случаев.