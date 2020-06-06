Министры ОПЕК+ обсудят нефтяной рынок

Участники ОПЕК+ все же объявят на этой неделе о решении продлить максимальный уровень сокращения добычи нефти еще на месяц - два. Ожидание такого исхода встречи уже поддержало рынок: цена Brent, наконец, преодолела отметку $40 за баррель впервые с момента развала предыдущего соглашения ОПЕК+. Удержать котировки на максимально возможном уровне необходимо на случай возможной коррекции, говорят опрошенные ТАСС эксперты, передает Day.Az. Особенно, если вскоре подтвердятся данные о том, что в мае сокращение добычи было недостаточным.

Суета вокруг даты

Заседание стран ОПЕК+ 6 июня станет первой встречей участников соглашения с момента его заключения в середине апреля. Тогда 23 страны-нефтеэкспортера договорились о сильнейшем в истории нефти организованном сокращении добычи нефти почти на 10 млн б/с в течение мая - июня. Всего ограничения распространяются до конца апреля 2022 года, но уже в меньшем объеме. Так, с июля предлагалось сокращать уже 7,7 млн б/с, а с января 2021 года - 5,7 млн б/с.

Сокращение добычи в рамках сделки началось 1 мая. За это время цена нефти Brent восстановилась с $27 до $42 за баррель, отыграв львиную часть падения, которое произошло после провала переговоров в Вене 6 марта. Росту, как обычно, способствовали неофициальные сведения о достижении новых договоренностей в ОПЕК+. Как сообщали источники, Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие производители в альянсе, оказались единодушны во мнении, что с июля ослаблять ограничения по добыче не стоит. Их консенсус заключается в том, чтобы продолжить сокращать на максимуме еще по меньшей мере месяц, говорили собеседники ТАСС из делегаций.

Одновременно с этим поступило предложение провести министерскую встречу не 9-10 июня, как планировалось, а почти на неделю раньше, 4 июня. Это бы позволило ближневосточным странам в срок сформировать экспортные графики на июль, которые обычно составляются в конце первой недели каждого месяца, и объявить цены поставок на следующий период. Но тут вкралась неожиданность. Первые данные по исполнению условий сделки в мае показали, что не все страны достигли 100-процентного результата. Так, только наполовину от 1 млн б/с добычу нефти сократил Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, страдала дисциплина у Нигерии и Казахстана.

Возмущенные этим фактом Саудовская Аравия и Россия настояли, чтобы решение об уровнях добычи принималось только после того, как отстающие коллеги пообещают наверстать упущенное. "Никому не позволят пользоваться бесплатным проездом на этот раз, все должны сокращать", - объяснял ТАСС один из делегатов. Он напомнил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт не только полностью выполнили договоренности, но взяли на себя добровольно еще 1,2 млн б/с дополнительного сокращения.

На внутренние выяснения партнерам потребовалось время, в итоге встречу было решено назначить не на 4-е, а на 6 июня. При этом за один день пройдут сразу два заседания, которые обычно занимают два дня. В 15 часов по московскому времени начнутся переговоры членов ОПЕК, в 18:00 (Баку) к ним присоединятся страны, не входящие в картель, но участвующие в соглашении, во главе с Россией.

Впервые за трехлетнюю историю соглашения обе министерские встречи пройдут без предварявших их традиционно заседаний технического комитета и министерского мониторингового комитета. Их и вовсе было решено перенести на 17-18 июня, так как полные и релевантные данные по уровням добычи стран альянса в мае будут доступны только к середине месяца.

За ценой не постоим!

"У нас два основных вопроса: это продление на один или два месяца. Также, я думаю, министры хотят добиться от Ирака и Нигерии заверений, что те смогут компенсировать свое отставание в выполнении квот по сокращению добычи в июле. С этим могут быть сложности", - сказал ТАСС один из делегатов.

Желание экспортеров продлить жесткие ограничения еще на один - два месяца аналитики объясняют тем, что цена нефти, несмотря на рост в течение последних недель, еще не достигла требуемых уровней. "Все-таки даже $40 за баррель - это тяжелые условия для многих ближневосточных стран", - объясняет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

"Цены все равно восстановятся, даже если они смягчат ограничения в июле. Просто им хочется, чтобы это произошло быстрее", - полагает он. Если сокращение будет продолжаться в прежней конфигурации, то запасы нефти должны снизиться к докризисному уровню, когда цена нефти превышала $60 за баррель, в первом квартале 2021 года, объяснил эксперт.

В то же время, дополнительные жертвы в течение еще одного - двух месяцев ускорят темпы восстановления рынка, а значит позволят странам ОПЕК+ начать раньше восстанавливать добычу, допускают аналитики. "Чем быстрее удастся договориться о новых параметрах или хотя бы добиться от отстающих стран обещания активнее снижать добычу, тем меньше вероятность того, что положительный импульс к постепенному восстановлению баланса на рынке будет утерян", - говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Чем выше сейчас поднимется цена, тем лучше, если в ближайшее время на рынке случится коррекция", - добавляет аналитик "Финама" Алексей Калачев. Он считает, что на рост котировок оказывает влияние не только новостной фон по Венскому соглашению, но также активный рост ликвидности на финансовых рынках, который может прекратиться в любой момент. "Кроме того, если в середине июня выйдут не очень хорошие данные по исполнению сделки в мае, цена будет падать уже не с $35, а c $45 за баррель", - заключает он.