В России крупный град разбил автомобили

В Пензенской области крупный град, который начался поздно вечером 28 июня, побил автомобили.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пензенцы выложили в соцсетях ролики, на которых запечатлен разгул стихии.

Один из них был снят в Белинском районе. За кадром слышно, как плачет автовладелица.

Комментаторы под роликами проявили сочувствие к хозяевам машин и посоветовали впредь накрывать транспортное средство толстым одеялом, чтобы смягчать удары градин.