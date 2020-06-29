https://news.day.az/world/1248832.html В России крупный град разбил автомобили - ВИДЕО
В России крупный град разбил автомобили - ВИДЕО
В Пензенской области крупный град, который начался поздно вечером 28 июня, побил автомобили.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пензенцы выложили в соцсетях ролики, на которых запечатлен разгул стихии.
Один из них был снят в Белинском районе. За кадром слышно, как плачет автовладелица.
Комментаторы под роликами проявили сочувствие к хозяевам машин и посоветовали впредь накрывать транспортное средство толстым одеялом, чтобы смягчать удары градин.
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