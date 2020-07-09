В Германии число зараженных коронавирусом превысило 197,7 тыс.

Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 442, количество летальных исходов увеличилось на 12.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 397 новых заразившихся и 12 новых летальных исходах.

По данным института, в общей сложности в Германии выявлены 197 783 случая заражения коронавирусом, скончались 9 048 пациентов с подтвержденным COVID-19.