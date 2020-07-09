https://news.day.az/world/1251924.html В Германии число зараженных коронавирусом превысило 197,7 тыс.
В Германии число зараженных коронавирусом превысило 197,7 тыс.
Число случаев коронавируса нового типа, выявленных в Германии, за минувшие сутки возросло на 442, количество летальных исходов увеличилось на 12.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 397 новых заразившихся и 12 новых летальных исходах.
По данным института, в общей сложности в Германии выявлены 197 783 случая заражения коронавирусом, скончались 9 048 пациентов с подтвержденным COVID-19.
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