Европейские самолеты оказались никому не нужны

В июне европейская авиастроительная компания Airbus осталась без заказов на новые самолеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причиной того что лайнеры оказались никому не нужны, стала пандемия коронавируса, говорится на сайте Airbus.

В июне были поставлены 36 машин по старым контрактам. Всего с начала 2020 года Airbus принял 365 заказов на поставку коммерческих авиалайнеров, из которых 196 уже доставили заказчикам.

В первом квартале текущего года Airbus понес убытки в размере 481 миллиона евро, в то время как в прошлом году компания за аналогичный период заработала порядка 40 миллионов евро.

В течение следующих двух лет Airbus планирует сократить объем поставок и продукции на 40 процентов. В частности, компания будет поставлять не более 40 самолетов A320 в месяц, хотя в конце 2019 года планировала увеличить число производимых лайнеров с 60 до 63 единиц в месяц. Помимо этого, руководство компании уволит до 15 тысяч сотрудников.

Ранее компания Boeing сообщила, что снимет с производства лайнер Boeing 747, который поставляла заказчикам в течение 50 лет. Самолет не был востребован среди авиаперевозчиков, поскольку в последние годы они отдавали предпочтения лайнерам с двумя двигателями. Из-за этого компания теряла порядка 40 миллионов долларов на производстве каждого Boeing 747, а в год поставлялось всего шесть лайнеров.