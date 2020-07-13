https://news.day.az/world/1253110.html За сутки в Иране выявлено 2 349 новых случаев инфицирования коронавирусом
За сутки в Иране выявлено 2 349 новых случаев инфицирования коронавирусом
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 203 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 13 032.
За последние сутки в стране выявлено 2 349 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 259 652.
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