https://news.day.az/world/1257947.html В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным газеты Tages-Anzeiger, дело было возбуждено и против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда.
Уточняется, что Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером, покинувшим этот пост ранее в июле. Встречи проходили на фоне расследования дел о коррупции в ФИФА.
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