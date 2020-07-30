В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным газеты Tages-Anzeiger, дело было возбуждено и против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда.

Уточняется, что Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером, покинувшим этот пост ранее в июле. Встречи проходили на фоне расследования дел о коррупции в ФИФА.