ВОЗ проанализирует данные о влиянии пандемии коронавируса на потребление алкоголя в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследует влияние пандемии коронавируса на потребление алкоголя в Европе, результат будет опубликован после окончательного анализа.

Как передает Day.Az, об этом сообщила на онлайн-конференции и. о. руководителя европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Карина Феррейра-Боргес.

"Наши партнеры занимаются совместным сбором данных для того, чтобы иметь более четкое понимание о естественном воздействии COVID-19 на потребление алкоголя. У нас уже есть предварительные данные. Мы проведем окончательный анализ и опубликуем результаты", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о влиянии пандемии на употребление алкоголя в ходе презентации подготовленного ВОЗ доклада "Инициатива SAFER: сделать Европейский регион более безопасным. Успехи в реализации политики в отношении контроля над алкогольной продукцией в 2010-2019 годах".

По ее словам, европейское бюро ВОЗ работает с рядом организаций для оценки воздействия пандемии коронавируса на потребление алкоголя в странах Европы, в том числе и России.

В опубликованном в четверг докладе ВОЗ по инициативе SAFER, в частности, отмечалось, что необходимость соблюдать меры по борьбе с распространением коронавируса, а также стресс и изменившиеся условия труда в период пандемии могут привести к росту показателей потребления алкоголя населением. Хотя авторы материала и указали, что пока слишком рано делать выводы о воздействии пандемии на уровень употребления спиртного, они подчеркнули, что изменившиеся социальные условия могут нести риски для других уязвимых групп населения, включая детей и членов семей, которые подвергаются более высокому риску вреда, например в связи с домашним насилием на фоне употребления алкоголя.

Реализуемая под руководством ВОЗ инициатива SAFER (Strengthen, Advance, Facilitate, Enforce, Raise) представляет собой пять направлений действий, нацеленных на оказание государствам - членам Европейского региона поддержки в реализации мер по сокращению употребления алкоголя: усилить ограничения доступности алкоголя; продвигать и укреплять меры по борьбе с вождением в состоянии алкогольного опьянения; облегчать доступ к скринингу, кратким вмешательствам и лечению; усиливать запреты или полные ограничения на рекламу, спонсорство и продвижение алкоголя; повысить цены на алкогольную продукцию посредством акцизных сборов и мер ценовой политики.