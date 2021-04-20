Путин назначил нового представителя РФ в группе по Каспию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового представителя России в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по Каспийскому морю.
Как передает Day.Az, соответствующий указ опубликован на портале правительства РФ.
Этим же указом от обязанностей представителя РФ освобождается Игорь Братчиков.
Представителем РФ в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по Каспийскому морю назначен спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Петраков.
Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря собирается с 2019 года, она создана решением глав государств по результатам Пятого каспийского саммита в казахстанском городе Актау 2018 года. Механизм пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел призван способствовать эффективному выполнению Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и реализации различных аспектов сотрудничества сторон на Каспии.
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