Путин назначил нового представителя РФ в группе по Каспию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового представителя России в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по Каспийскому морю.

Как передает Day.Az, соответствующий указ опубликован на портале правительства РФ.

Этим же указом от обязанностей представителя РФ освобождается Игорь Братчиков.

Представителем РФ в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по Каспийскому морю назначен спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Петраков.

Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря собирается с 2019 года, она создана решением глав государств по результатам Пятого каспийского саммита в казахстанском городе Актау 2018 года. Механизм пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел призван способствовать эффективному выполнению Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и реализации различных аспектов сотрудничества сторон на Каспии.