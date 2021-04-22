https://news.day.az/world/1336155.html В Ереване взорвался автомобиль, есть погибшие
В Ереване взорвался автомобиль, есть погибшие
Взрыв автомобиля произошел рано утром на проспекте Аршакуняц в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что сигнал о взрыве транспортного средства и пострадавших поступил в Национальный центр кризисного управления 22 апреля.
На место происшествия выехали два боевых расчета Ереванского спасательного управления МЧС Армении и оперативная группа Национального центра кризисного управления.
По предварительной информации, двое погибли, еще один человек пострадал.
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