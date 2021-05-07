США и ЕС призвали к ускорению темпов мирных переговоров в Афганистане

Соединенные Штаты и Евросоюз призывают власти в Кабуле и радикальное движение "Талибан" ускорить темпы переговоров об установлении мира в Афганистане. Об этом говорится в совместном американо-европейском коммюнике, которое было обнародовано в пятницу по итогам многосторонних консультаций по Афганистану в Берлине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в этом документе, который в Вашингтоне распространила пресс-служба Госдепартамента, Запад указывает на "необходимость ускорить темпы проводимых и направляемых афганцами мирных переговоров". При этом США и Европа заявляют о приверженности взаимодействию с правительством в Кабуле, талибами "и другими политическими лидерами и лидерами гражданского общества Афганистана с целью достижения всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения и политического компромисса, завершающих войну на благо всех афганцев и способствующих региональной стабильности и глобальной безопасности".

Коммюнике принято Великобританией, Германией, Италией, Норвегией, США, Францией, а также ЕС и НАТО.