Как удалось избежать большего числа жертв во время ЧП в Казани

Самоотверженные действия педагогов и сотрудников школы в Казани, где во вторник произошла стрельба, позволили избежать большего числа жертв.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Очень важна организация воспитательной работы, чтобы таких случаев больше не повторялось. Очень самоотверженно повели себя педагоги школы, учителя. Могло бы быть больше жертв. Школа была оборудована кнопкой вызова, вовремя нажали кнопку, приехали сразу все соответствующие службы. Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом", - сказал министр.

Он возложил цветы к мемориалу, который организовали у стен казанской школы №175 горожане в память о погибших и пострадавших во время стрельбы в учебном заведении. "Хочу выразить слова соболезнования и родителям, и родственникам. Погибли два педагога, идут следственные действия. Мы сегодня направили во все регионы соответствующие рекомендации по усилению безопасности во всех школах и окажем всю необходимую помощь родителям и ученикам", - сказал Кравцов журналистам.