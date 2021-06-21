Нефть резко подорожает к 2022 году

Цена нефти Brent может вырасти до $100 за баррель уже к 2022 году, для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения. Об этом говорится в отчете по рынку нефти Bank of America, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди факторов спроса, которые могут повлиять на рост цены, аналитики выделяют отложенный спрос после локдаунов, а также преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта. Также в Bank of America считают, что дистанционный режим может привести к формату "работа из автомобиля" и увеличить расстояния, которые люди проезжают на личном автомобиле.

Со стороны спроса в Bank of America видят, в первую очередь, такой фактор, как увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Инвесторы стали также играть более активную роль в энергетическом секторе, вкладывая средства как в финансовый сектор, так и в устойчивое развитие (ESG, environmental, social, governance). Кроме того, нарастает общественное давление в пользу сокращения выбросов парниковых газов.