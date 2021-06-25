В США продали с аукциона картину Черчилля за $1,8 млн

Картина, написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965), продана на торгах в Нью-Йорке примерно за $1,8 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Phillips, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его специалистов, картина была написана маслом летом 1921 года. На полотне размером 76 на 63,3 см запечатлены лес и ров с водой вблизи небольшого английского городка.

Оценочная стоимость лота составляла от $1,5 млн до $2 млн. Полотно ранее являлось частью коллекции греческого предпринимателя Аристотеля Онассиса (1906-1975).

В марте на торгах в Лондоне, организованных аукционным домом Christie's, была продана за $11,6 млн другая картина Черчилля. Ее выставила на продажу американская актриса Анджелина Джоли.

Черчилль увлекся живописью, когда ему было за 40 лет, и успел за свою жизнь создать около 540 полотен. Большая часть работ находится в частных собраниях или принадлежит его потомкам.