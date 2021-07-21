Венгрию предлагают исключить из ЕС

В Люксембурге выступили с инициативой провести референдум относительно дальнейшего членства Венгрии в ЕС. Такое предложение озвучил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в комментарии немецкому изданию Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Следует провести референдум в ЕС по вопросу, хотите ли вы терпеть Орбана в ЕС. Я убежден, что результат будет - решительно нет", - сказал Ассельборн.

Референдумов в масштабах ЕС пока не существует, но, по мнению Ассельборна, следует подумать об их внедрении.

"Тогда бесконечные дебаты о многочисленных процессах ЕС против венгерского правительства - включая процедуру седьмой статьи для лишения их права голоса в ЕС - закончились бы одним махом", - добавил министр.