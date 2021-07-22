https://news.day.az/world/1363608.html В Грузии вакцина Pfizer будет доступна с 16 лет
В Грузии вакцина Pfizer будет доступна с 16 лет
В Грузии вакцина Pfizer будет доступна с 16 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на 1TV, соответствующее изменение министр здравоохранения Грузии внесла в указ "Об утверждении правила проведения иммунизации от Covid-19".
В частности, в Грузии прививки вакциной Pfizer будут делать лицам в возрасте от 16 лет и старше. Курс вакцинации состоит из двух инъекций, вторую дозу необходимо ввести через 21 день после первой.
Примечательно, что всего две вакцины в мире - Pfizer и Moderna произведены по технологии mRNA.
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