В Грузии вакцина Pfizer будет доступна с 16 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на 1TV, соответствующее изменение министр здравоохранения Грузии внесла в указ "Об утверждении правила проведения иммунизации от Covid-19".

В частности, в Грузии прививки вакциной Pfizer будут делать лицам в возрасте от 16 лет и старше. Курс вакцинации состоит из двух инъекций, вторую дозу необходимо ввести через 21 день после первой.

Примечательно, что всего две вакцины в мире - Pfizer и Moderna произведены по технологии mRNA.