Введенный в Японии из-за коронавируса режим ЧС охватит почти половину префектур

Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще в восьми префектурах в разных частях страны. Об этом в среду на заседании экспертной комиссии заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ограничения затронут префектуры Айти, Гифу, Миэ, Мияги, Окаяма, Сига, Хиросима и Хоккайдо. Они вступят в силу с 27 августа и продлятся до 12 сентября. В настоящее время режим ЧС действует еще в 13 регионах Японии, включая Токио, Осаку, Киото и Окинаву. Таким образом, меры распространятся на 21 из 47 японских префектур.

"Что касается указанных восьми префектур, то в них наблюдается тенденция к росту числа случаев заражения, и мы решили включить их в территорию, где действует режим ЧС. Также там высокий процент занятых больничных коек и сильная нагрузка на систему здравоохранения", - сказал Нисимура. Официально решение будет утверждено в течение дня на заседании правительственного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Министр также заявил, что власти намерены расширить действие более мягкого по сравнению с ЧС режима усиленных мер против коронавируса. Число префектур, где действует такой режим, увеличится с восьми до 12. Оба режима в первую очередь подразумевают требования к заведениям общепита закрываться не позднее 20:00 и ограничить продажу алкоголя. Компании просят переводить до 70% сотрудников на удаленную работу.

В последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса, регулярно обновляются антирекорды суточного прироста числа инфицированных. Общее число случаев заражения в стране с начала пандемии превысило 1,34 млн, зафиксировано 15,7 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 1,1 млн заразившихся, почти 2 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии.