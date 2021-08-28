В результате удара США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ

Министерство обороны США в субботу сообщило об уничтожении в результате спецоперации в Афганистане двух боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что [в результате атаки] были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен", - заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула. "Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения", - отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли уничтоженные боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула.

США к настоящему времени эвакуировали из Афганистана 5,4 тыс. американцев, указали в ведомстве.

США все еще намерены завершить военную операцию по эвакуации из Афганистана к 31 августа, заявили в ведомстве. Там отметили, что ситуация с угрозами безопасности в Кабуле остается динамичной, США ее постоянно отслеживают.​​​​​​

США заявили, что намерены продолжать контролировать аэропорт Кабула до конца своей операции по эвакуации.