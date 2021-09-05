Значимость черноморского региона Турции в торговле и туризме растет

Значимость северо-восточных провинций Турции в международной торговле и туризме возрастает.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия ряда автомобильных дорог и тоннеля в провинции Ризе.

Глава государства подчеркнул, что развитая транспортная инфраструктура является залогом развития причерноморского региона страны.

Эрдоган отметил, что за 19 лет правления возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) число автомобильных тоннелей в Турции возросло с 83 до 447, а число верфей увеличилось с 37 до 84.

Список промышленных зон Турции за этот период вырос с 192 до 325. Кроме того, были созданы 79 технопарков, констатировал президент.

Глава государства привлек внимание и к успешным усилиям по развитию военно-промышленного комплекса страны, а также к антитеррористическим операциям турецкой армии, "разрушившим планы создания в Сирии зоны, подконтрольной террористам".

Президент отметил далее, что стихийные бедствия последних месяцев не обошли стороной и северо-восток страны."На данный момент предпринимаются шаги по устранению ущерба от лесных пожаров, наводнений и селевых потоков", - заверил он.