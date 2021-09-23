https://news.day.az/world/1382909.html ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор уже в двенадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых.
Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
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