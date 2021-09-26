https://news.day.az/world/1384097.html Поезд со 147 пассажирами сошел с рельсов в США: трое погибли - ВИДЕО
Поезд со 147 пассажирами сошел с рельсов в США: трое погибли - ВИДЕО
Поезд компании Amtrak сошел с рельсов в американском штате Монтана. ЧП зафиксировали в воскресенье, 26 сентября, в городе Хавр, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, в вагонах находились 147 пассажиров и 13 членов экипажа. Некоторые пострадали, их точное число устанавливается.
По данным телеканала CBS, шериф округа Либерти подтвердил как минимум три летальных случая.
Компания взаимодействует с представителями местных властей, чтобы обеспечить транспортировку раненых и эвакуировать других пассажиров.
На месте работают экстренные службы. Поезд курсирует между Сиэтлом и Чикаго.
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