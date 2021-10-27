В ООН оценили положение в сфере занятости в мире в 2021 году

Ситуация в сфере занятости в 2021 году оказалась хуже ожидавшейся. Из-за пандемии коронавируса в мире будет потеряно 125 млн полных рабочих дней по сравнению с последним кварталом 2019 года, тогда как в июне этот показатель прогнозировался на уровне 100 млн рабочих дней, говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В целом восстановление на рынке труда застопорилось в 2021 году после вызванного пандемией потрясения", - отмечают эксперты, подчеркивая, что количество рабочих часов "остается, по оценкам, значительно ниже уровня, достигнутого в последнем квартале 2019 года". Перспективы восстановления рынка труда в оставшиеся месяцы года расцениваются как "слабые и неопределенные". Поэтому на настоящий момент МОТ "прогнозирует, что число отработанных в 2021 году часов будет на 4,3% меньше, чем до пандемии - в четвертом квартале 2019 года, и это эквивалентно 125 млн рабочим дням". Подчеркивается, что этот прогноз представляет собой "драматичную ревизию июньского прогноза МОТ", согласно которому по итогам года ожидалось сокращение рабочих часов на 3,5% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, что соответствует 100 млн полных рабочих дней.

В целом в странах с высокими доходами на душу населения ситуация на рынке труда выглядит лучше, чем в государствах со средними и низкими доходами. В третьем квартале 2021 года в первой группе стран количество отработанных часов было на 3,6% меньше, чем в последнем квартале 2019 года. В государствах же со средними и низкими доходами снижение составило соответственно 5,7% и 7,3%.

Это различие эксперты объясняют более высоким уровнем вакцинации от коронавируса в странах с высокими доходами. "Более высокие уровни вакцинации ассоциируются с более мощным и быстрым восстановлением рынка", - говорится в докладе. "Согласно оценкам, проведение полной вакцинации 14 человек во втором квартале 2021 года было эквивалентно добавлению одного полного рабочего дня на глобальном рынке труда", - констатировали в МОТ. Таким образом медленная вакцинация в развивающихся странах "замедляла восстановление рынка труда, усиливая различие между странами". Подобный дисбаланс, считают в организации, "мог бы быть быстро и эффективно" исправлен путем "большей глобальной солидарности в сфере вакцинации".

"Нынешнее положение на рынках труда представляет собой застопорившееся восстановление с появляющимися многочисленными рисками снижения и большими различиями между развитыми и развивающимися экономиками", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. Он обратил внимание на тот факт, что "неравное распределение вакцин и фискальных возможностей" усиливает эти тенденции, и этим вопросом "необходимо срочно заняться".