Мать и сын попытались с топором ограбить офис микрозаймов

В городе Жигулевск Самарской области мать и сын совершили совместное разбойное нападение на офис микрокредитной организации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения - сначала женщина провела непродолжительную беседу с сотрудницей компании, ее сын в нерешительности стоял позади. После этого мать достала топор и его обухом принялась бить работницу кредитной организации.

Нападение удалось отбить, топор перешел из рук напавшей в руки сотрудницы компании, и злоумышленники скрылись.

"Следственным отделом ОМ МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". В настоящее время подозреваемые взяты под стражу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.