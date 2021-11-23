Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов на севере Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии четырех террористов YPG [сирийское крыло РПК], сообщило во вторник, 23 ноября, министерство национальной обороны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В сообщении говорится, что три боевика были ликвидированы в зоне операции "Щит Евфрата", один - в зоне операции "Оливковая ветвь".

По данным оборонного ведомства, террористы планировали вылазки и атаки на территории, подконтрольные турецким военным.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.