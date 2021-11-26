На шахте в России нашли выжившего

Спасатели обнаружили выжившего в шахте "Листвяжная", сообщается в телеграм-канале главы Кемеровской области Сергея Цивилева, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В шахте "Листвяжная" найден живой человек. Его везут в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате ЧП погибли 52 человека, в том числе шестеро спасателей.

За медицинской помощью по данным на утро 26 ноября обратилось 63 человека, из которых 13 лечатся амбулаторно. Всего госпитализированы 60 человек, в том числе 11 горноспасателей. Большая часть госпитализированных - в состоянии легкой и средней тяжести.

Возбуждены два уголовных дела: о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.2 ст.217 УК РФ), а также в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - по статье о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, но точные причины установит специальная комиссия.