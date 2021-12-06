Илона Маска захотели лишить права устанавливать свои правила в космосе

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в интервью газете Financial Times выступил с предостережением о том, что компании американского миллиардера Илона Маска могут занять доминирующее положение в развивающейся космической экономике, поскольку де-факто уже диктуют в ней свои правила.

"Удивительная ситуация, но один человек владеет половиной всех работающих спутников в мире. Фактически он устанавливает правила, и остальной мир, включая Европу, <...> не реагирует достаточно быстро", - подчеркнул он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ашбахер призвал страны Европы обеспечить своим компаниям возможности для справедливой конкуренции со SpaceX, которая разворачивает на орбите сеть спутников Starlink. Он пояснил, что в будущем в космосе станет намного больше ограничений касающихся частот и орбитальных позиций.

"Правительства европейских стран должны быть заинтересованы в том, чтобы совместно <...> обеспечить европейским поставщикам [услуг спутниковой связи] равные возможности для справедливой рыночной конкуренции", - призвал Ашбахер.

Он отметил, что американские регуляторы заинтересованы в том, чтобы США доминировали в этой сфере, и соответствующие процессы происходят "очень быстро и с большой силой".

4 декабря американская компания SpaceX побила годовой рекорд пусков собственной тяжелой ракеты Falcon 9. В 2021 году по состоянию на 3 декабря было произведено 27 стартов подобных носителей. Предыдущий рекорд, включающий 26 пусков Falcon 9, был установлен в 2020 году.