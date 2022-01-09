В России автомобилистов ждут пять изменений в 2022 году
Автомобилистов в России в 2022 году ждут пять изменений в правилах, передает Day.Az со ссылкой на "Коммерсантъ".
В конце декабря 2021 года заработали поправки в закон о техобслуживании. Теперь обязательный техосмотр предусмотрен только для такси, автобусов, грузовиков и легковых автомобилей старше четырех лет, которые сменили владельца или при изменении конструкции.
С 1 марта дорожные камеры будут фиксировать машины, не прошедшие техосмотр. Штраф за нарушение составит 2000 рублей.
Еще одно новое правило начинает действовать с 10 января. Для автомобилистов, превысивших скорость на 60 км/ч три раза за год или выехавших на полосу встречного движения, будет предусмотрена уголовная ответственность. Поправки готовились законодателями в первую очередь для борьбы с блогерами, снимающими агрессивную езду на видео.
Также с 1 марта вступят в силу новые правила для выдачи медицинских справок. У водителей с клиническими признаками наркотической зависимости будут брать лабораторный анализ мочи независимо от экспресс-теста на наркотики. Анализ будет назначать нарколог.
С 3 июля вступит в силу закон "О самоходных машинах и других видах техники", который коснется владельцев снегоходов, квадроциклов, болотоходов и другой внедорожной техники. Так, будет введена новая процедура "запрета эксплуатации" для неисправных самоходных средств транспорта.
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