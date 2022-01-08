В результате стрельбы под Курганом убит полицейский

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции после стрельбы под Курганом, в результате которой один полицейский убит, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Установлено, что местный житель в ночь на 8 января 2022 года из нарезного ружья произвел выстрелы по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции. В результате чего один сотрудник полиции погиб на месте, еще один получил ранения. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался", - говорится в сообщении.