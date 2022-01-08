https://news.day.az/world/1424574.html В Китае загорелся самолет российской авиакомпании
В Китае загорелся самолет российской авиакомпании
Самолет российской авиакомпании "Авиастар-Ту" загорелся в аэропорту в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в аэропорту Ханчжоу. В момент возгорания воздушное судно Ту-204 находилось на земле.
Более подробной информации не приводится.
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