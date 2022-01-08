В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 26 человек

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 26 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 131 847.

За последние сутки в Иране выявлен 701 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 6 204 925.