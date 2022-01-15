Первая смерть пациента с "омикроном" в Японии

11 января японские медики зарегистрировали первую смерть пациента с "омикроном". Об этом сообщает местное агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пожилой мужчина скончался от коронавируса в городе Сидзуока. Впоследствии подтвердилось, что у японца был "омикрон".

15 января в Японии выявили еще 21 241 случай заражения коронавирусом. На данный момент это максимальный суточный прирост с сентября. Медики Японии ранее сообщали, что "омикрон" выявлен во всех префектурах страны.