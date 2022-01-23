Уволен глава аппарата президента Армении

Ушедший в отставку президент Армении Армен Саркисян уволил руководителя своей администрации Эмиля Тарасяна.

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте президента Армении.

В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", - говорится в указе, размещенном на президентском сайте.

Тарасян возглавлял администрацию президента Армении с ноября 2018 года.