https://news.day.az/world/1429270.html Уволен глава аппарата президента Армении
Уволен глава аппарата президента Армении
Ушедший в отставку президент Армении Армен Саркисян уволил руководителя своей администрации Эмиля Тарасяна.
Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте президента Армении.
В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
"Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения", - говорится в указе, размещенном на президентском сайте.
Тарасян возглавлял администрацию президента Армении с ноября 2018 года.
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