Турция анонсировала военную операцию в Сирии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщает AP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Эрдогана, целью операции будет создание 30-километровой безопасной зоны вдоль турецко-сирийской.

"В ближайшее время мы предпримем новые шаги в отношении незавершенных частей проекта, который мы начали в 30-километровой безопасной зоне, которую мы установили вдоль нашей южной границы", - сказал Эрдоган на заседании кабинета министров.

По данным агентства, вторжение может быть нацелено на районы, контролируемые курдскими ополченцами, которых поддерживают США.

Анкара направляла войска в Сирию в 2016 и в 2019 годы, в ответ США ввели против своего союзника по НАТО санкции, предусматривающие ограничения на продажу военной техники.

Сейчас турецкие войска контролируют части сирийских провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Идлиб.