Tesla сократила выпуск электромобилей

Производство электромобилей компании Tesla во II квартале этого года снизились в связи с приостановкой производства на заводе в китайском Шанхае. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Financial Times.

Так, в период с апреля по июнь Tesla произвела 258 580 машин, что на 15,3% меньше, чем за первый квартал 2022 года. При этом конечным потребителям было доставлено 254 695 авто (-17,9% к I кварталу этого года).

Отмечается, что на результаты работы негативно повлияли перебои с поставками компонентов и приостановка работы шанхайского предприятия в конце марта из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что с января по май 2022 года продажи электромобилей в России увеличились на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.