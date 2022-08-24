https://news.day.az/world/1489205.html Огромный крокодил с трупом мужчины в пасти попал на видео
Огромный крокодил с трупом мужчины в пасти попал на видео
Огромный пятиметровый крокодил в Мексике убил мужчину и проплыл с его трупом в пасти у берега. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел еще 18 августа в городе Тампико в штате Тамаулипас. На видео можно заметить, как крокодил проплывает под мостом. При это в его пасти находилось тело мужчины.
Предполагается, что погибший мужчина хотел поплавать в лагуне, но его атаковал крокодил. При этом в данной лагуне категорически запрещается купаться.
Спустя непродолжительное время правоохранители вытащили труп мужчины из воды и поймали крокодила.
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