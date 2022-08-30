Завод в Рустави накажут за загрязнение воздуха

Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили нарушения в работе с отходами на предприятии "Руставский азот". Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, изучается документация и будут приняты соответствующие меры, определенные законом", - говорится в информации.

Согласно отчету специалистов, в результате проверки выявлено неисполнение компанией отдельных обязательств Кодекса обращения с отходами.

Предприятие обязали осуществлять свою деятельность с соблюдением условий природоохранных законов.

Целью Кодекса обращения с отходами является охрана окружающей среды и здоровья человека путем предотвращения или уменьшения образования отходов и их негативного воздействия, создания эффективных механизмов обращения с отходами и за счет снижения вреда, причиняемого потреблением ресурсов.