https://news.day.az/world/1493962.html Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Папа Римский Франциск выразил в четверг соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
"Присоединяюсь ко всем, кто скорбит, и молюсь о вечном покое королевы, отдавая дань уважения ее жизни в неустанном служении на благо страны и содружества, ее примеру преданности долгу", - говорится в тексте телеграммы, которую понтифик направил новому королю Великобритании Карлу III, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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