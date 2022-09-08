Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Папа Римский Франциск выразил в четверг соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

"Присоединяюсь ко всем, кто скорбит, и молюсь о вечном покое королевы, отдавая дань уважения ее жизни в неустанном служении на благо страны и содружества, ее примеру преданности долгу", - говорится в тексте телеграммы, которую понтифик направил новому королю Великобритании Карлу III, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.