Под Норильском на реке опрокинулся катер

Катер опрокинулся под Норильском на реке, утонули два человека. Об этом сообщили в ГО ЧС Красноярского края.



Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошел на реке Норильская. На борту судна находилась семья из пяти человек. Женщина погибла. Еще один человек, 25-летний парень, пропал без вести, его ищут. Троих удалось спасти.