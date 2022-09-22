https://news.day.az/world/1497381.html Под Норильском на реке опрокинулся катер - ВИДЕО
Катер опрокинулся под Норильском на реке, утонули два человека. Об этом сообщили в ГО ЧС Красноярского края.
Под Норильском на реке опрокинулся катер - ВИДЕО
Катер опрокинулся под Норильском на реке, утонули два человека. Об этом сообщили в ГО ЧС Красноярского края.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошел на реке Норильская. На борту судна находилась семья из пяти человек. Женщина погибла. Еще один человек, 25-летний парень, пропал без вести, его ищут. Троих удалось спасти.
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