Мобилизационный пункт откроют на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в Северной Осетии

Мобилизационный пункт будет развернут на границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МВД республики.

Пеший переход через границу РФ с Грузией на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешен. Такое решение было принято на совещании на пункте пропуска. "Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска "Верхний Ларс". По результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.