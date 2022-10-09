https://news.day.az/world/1501902.html Взрыв в Ереване есть пострадавшие
Взрыв в Ереване есть пострадавшие
Взрыв произошел в одном из районов Еревана. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Армении, передает Day.Az.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного Национального центра кризисного управления в 9:15. Взрыв произошел на проспекте Багратуняц в Ереване, возник пожар.
На место происшествия направились две группы спасателей. Другие подробности уточняются.
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