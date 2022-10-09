Взрыв произошел в одном из районов Еревана. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Армении, передает Day.Az.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного Национального центра кризисного управления в 9:15. Взрыв произошел на проспекте Багратуняц в Ереване, возник пожар.

На место происшествия направились две группы спасателей. Другие подробности уточняются.