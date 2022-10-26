Столтенберг обратился к Москве с призывом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал Россию продлить зерновое соглашение и обеспечить постоянные поставки продовольствия в бедные страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об эхтом он заявил, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чукэ в среду.

"Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН, заключенную при содействии Турции, и обеспечить продолжение поставок продовольствия тем, кто нуждается в этом больше всего", - сказал Столтенберг.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

Срок действия соглашения истекает 19 ноября. К продлению сделки ранее призывали ООН и Турция.