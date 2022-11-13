Более 20 слонов в Индии полегли без чувств

Конец рабочей недели - праздник не только для людей, но и для самых крупных животных Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на востоке страны более двадцати слонов добрались до чанов с алкоголем, который заготовили для себя жители одной из деревень.

Мухуа - так называется напиток из цветков местного дерева. Слоны в итоге не оставили людям ни капли.

Все стадо слонов полегло без чувств. Пришлось вызвать зоологов. Те осмотрели слонов и обнадежили: будут жить. Главное - дать им выспаться.