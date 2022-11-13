https://news.day.az/world/1510784.html Более 20 слонов в Индии полегли без чувств - ВИДЕО
Более 20 слонов в Индии полегли без чувств - ВИДЕО
Конец рабочей недели - праздник не только для людей, но и для самых крупных животных Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на востоке страны более двадцати слонов добрались до чанов с алкоголем, который заготовили для себя жители одной из деревень.
Мухуа - так называется напиток из цветков местного дерева. Слоны в итоге не оставили людям ни капли.
Все стадо слонов полегло без чувств. Пришлось вызвать зоологов. Те осмотрели слонов и обнадежили: будут жить. Главное - дать им выспаться.
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