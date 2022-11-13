Boeing президента Мексики будут сдавать в аренду

Президентский Boeing 787-8 будет передан государственной авиакомпании, самолет планируют сдавать в аренду, рассказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Он будет передан Mexicana de Aviación для выполнения специальных рейсов - если кто-то захочет отправиться в Европу, на другой континент или из Мехико в Тулум, Канкун, Лос-Кабос, хотя это несколько дороже, и арендовать его для своей семьи, работников в награду за их работу", - сказал глава государства.

Отмечается, что Обрадор еще до своего вступления в должность президента страны анонсировал продажу самолета Boeing 787-8 Dreamliner, купленного в 2016 году при прошлом правительстве. Однако найти покупателя так и не удалось. Из-за этого было принято решение передать борт, стоимость которого оценивается примерно в 219 млн долларов, компании Mexicana de Aviacion, чтобы его использовали для коммерческих целей.