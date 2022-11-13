Найден обломок шаттла "Челленджер"

В Атлантике найден крупный обломок американского шаттла "Челленджер", который взорвался в январе 1986 года. Фрагмент обнаружили дайверы, которые искали утонувший самолёт времён Второй мировой. В НАСА подтвердили, что это действительно обломок космического челнока, предположительно нижней его части.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, разрушившийся ещё в воздухе "Челленджер" упал в океан, и до сих пор найдено меньше половины его обломков. Предыдущую находку сделали в 1994-м - тогда несколько фрагментов были выброшены на берег.

"Челленджер" взорвался во время взлёта 28 января 10986 года из-за повреждения конструкции твердотополивного ускорителя. Катастрофа унесла жизни всех 7 членов экипажа.