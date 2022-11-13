Впервые за несколько лет в этой стране выпал снег

В Саудовской Аравии впервые за несколько лет наступила настоящая зима, там выпал снег, что считается аномалией для этой восточной страны.

А затем на страну еще и обрушился сильный ливень, после которого все улицы завалило градом. В Кувейте жители наблюдали жуткий торнадо.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огромная вихревая воронка образовалась в пустыне. О пострадавших пока не сообщается.