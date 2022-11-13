https://news.day.az/world/1510835.html Впервые за несколько лет в этой стране выпал снег - ВИДЕО
Впервые за несколько лет в этой стране выпал снег - ВИДЕО
В Саудовской Аравии впервые за несколько лет наступила настоящая зима, там выпал снег, что считается аномалией для этой восточной страны.
А затем на страну еще и обрушился сильный ливень, после которого все улицы завалило градом. В Кувейте жители наблюдали жуткий торнадо.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огромная вихревая воронка образовалась в пустыне. О пострадавших пока не сообщается.
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