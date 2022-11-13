Австралия направит $315 млн на развитие стран АСЕАН

Австралия направит дополнительно 470 млн австралийских долларов ($315 млн) на программы экономического развития членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующее заявление сделал в субботу глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, выступая на саммите стран АСЕАН и Австралии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам премьер-министра, власти Австралии намерены форсировать экономическое развитие стран Юго-Восточной Азии, для чего "выделяют 470 млн австралийских долларов в качестве дополнительной помощи". "Австралия по-прежнему привержена защите порядка, основанного на правилах, в регионе, центральную роль в котором играет АСЕАН. Работая в тесном сотрудничестве, мы можем создать безопасное и стабильное будущее", - указал Альбанезе.

Также глава австралийского правительства отметил, что для ускоренной реализации стратегии экономического развития стран АСЕАН власти Австралии учреждают должность специального советника по связям со странами Юго-Восточной Азии, которую займет предприниматель Николас Мур.

В ходе своего выступления Альбанезе предложил провести в Австралии специальный саммит Австралия - АСЕАН в 2024 году, чтобы таким образом "отметить 50-ю годовщину партнерства с организацией".

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 40-й и 41-й саммиты АСЕАН и сопутствующие мероприятия проходят в Пномпене с 10 по 13 ноября. В ходе запланированных встреч их участники планируют принять свыше 100 итоговых документов. С начала 2022 года Камбоджа занимает пост председателя АСЕАН, перешедший к ней по принципу ротации от Брунея.